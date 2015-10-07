Cristina Del Basso col pancione di 9 mesi
di Redazione
07/10/2015
Cristina Del Basso posta una foto del suo bel pancione, ormai al 9° mese di gravidanza. E aggiunge: "Tra poco ci siamo! #incinta #istamom #gravidanza #mamma #mom #fashionmom #mom #futuremom #look #life #istalike #brunette #girl #blog #esserefemmina #bump #babybump #summertime #summer #summer2015 #bear #orsetto #gym #ginnastica #salute #forma #cat #cats #gatto #gatti". La sua forma fisica è invidiabile infatti durante la gravidanza ha preso poco più di sette chili grazie allo sport e una dieta sana ed equilibrata. Nel pubblicare un selfie sempre con il pancione di 9 mesi fatto in ascensore, Cristina Del Basso ha pure rivelato un piccolo acciacco arrivato con la dolce attesa del suo maschietto, Gabriel: "Non si direbbe, ma la mia gravidanza ha portato con sè la sciatica!!". Poco male, dopo il parto, ormai alle porte, tutto passerà e Cri, che adora essere 'femmina', tornerà a non sentire più fastidiosi dolori. Entusiasta, non vede l'ora di abbracciare il figlioletto insieme al compagno, l'imprenditore "E' arrivato anche per me il momento di fare il conto alla rovescia, il momento in cui ansie e dubbi ti assalgono, il momento in cui razionalizzi con la certezza che la tua vita non sarà più la stessa e ..la paura del parto. Io ho una fottutissima paura... - ha scritto recentemente in un post sul suo blog - Paura di non sapere cosa mi aspetta, del dolore, di non fare la cosa giusta, che non riesca a passare, di sventrarmi... Ma non voglio pensarci. Appena provo ad immaginare impedisco a me stessa di immaginare... Obbligo la mia mente a pensare ad altro... D’altronde lo hanno fatto tutte le donne, perfino in bagno, per strada, quelle tracagnotte e quelle che pesavano 50 kg, con la sabbia intorno e senza aiuto, nella pace e nella guerra, è un evento naturale e spontaneo. E ‘MAGICO’". Questo momento è dietro l'angolo.
Articolo Precedente
Isola di Adamo ed Eva Debutta su Deejay Tv: Nudi e Felici
Articolo Successivo
Lapo Elkann Inaugura Garage Italia Customs nel Giorno del suo Compleanno
Redazione