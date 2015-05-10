Home Attualità Lascia ombrello rotto per strada, davanti casa: 87enne multata

di Redazione 10/05/2015

Le si è rotto l'ombrello, così ha deciso di buttarlo davanti la porta di casa, incurante delle telecamere di videosorveglianza che hanno rilevato quella che a tutti gli effetti è un'infrazione; infrazione per la quale, un'anziana signora di 87 anni di Empoli, si è vista arrivare una multa di 58 euro! La notizia è stata riportata da Il Tirreno, dal quale si apprende che per il reato dello scorso 23 aprile, la donna si è vista arrivare un verbale, sul quale si legge: “la persona suddetta ha violato le disposizione del regolamento comunale” e quindi “effettuava l’abbandono di rifiuti urbani su area pubblica non rispettando gli obblighi e le prescrizioni previsti” con riferimento all'abbandono dell'ombrello. Ebbene, secondo il comando territoriale empolese, abbandonare un ombrello rotto davanti casa è un comportamento che va sanzionato al pari di chi abbandona sacchi di spazzatura per la città in barba alla differenziata. Un fatto o per meglio dire reato, per il quale, ora la donna, dovrà pagare entro 70 giorni 50 euro (più 8 euro di spese), oppure presentare uno scritto difensivo. Michela Galli

