Lecce, influenza continua a mietere vittime: muore 68enne

Un'altra vittima, la settima, dell'influenza nel Salento. Una 68enne di origini albanesi è spirata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Scorrano. Bisogna precisare che l'anziana soffriva di mieloma multiplo.

"Il vaccino è la prima ma non l'unica misura contro il contagio nei casi di soggetti immunodepressi come la signora deceduta è importante non frequentare luoghi affollati e che a vaccinarsi sia anche chi si prende cura di loro. Ci stiamo lasciando alle spalle il picco influenzale e confidiamo su temperature miti per uscire dall'emergenza ma occorre non abbassare la guardia sulle più elementari precauzioni", ha asserito Giovanni Gorgoni, direttore generale dell'Asl Lecce.

In provincia di Lecce, fino ad oggi, sono stati accertati ben 16 casi influenzali gravi.