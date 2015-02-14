Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lecce, influenza continua a mietere vittime: muore 68enne

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un'altra vittima, la settima, dell'influenza nel Salento. Una 68enne di origini albanesi è spirata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Scorrano. Bisogna precisare che l'anziana soffriva di mieloma multiplo.

"Il vaccino è la prima ma non l'unica misura contro il contagio nei casi di soggetti immunodepressi come la signora deceduta è importante non frequentare luoghi affollati e che a vaccinarsi sia anche chi si prende cura di loro. Ci stiamo lasciando alle spalle il picco influenzale e confidiamo su temperature miti per uscire dall'emergenza ma occorre non abbassare la guardia sulle più elementari precauzioni", ha asserito Giovanni Gorgoni, direttore generale dell'Asl Lecce.

In provincia di Lecce, fino ad oggi, sono stati accertati ben 16 casi influenzali gravi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mazda 2: auto piccola con contenuti da grande, prezzi da 13.900 euro

Articolo Successivo

Antipasti per San Valentino

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022