Mazda 2: auto piccola con contenuti da grande, prezzi da 13.900 euro

Il mercato automobilistico avrà una nuova protagonista, Mazda2, auto piccola ma con contenuti da grande. La nuova vettura del colosso giapponese va a collocarsi nel segmento B, quello che in Europa ha fatto registrare molte vendite.

Lo scopo dell'azienda nipponica è alquanto audace: vendere 200.000 Mazda 2 ogni anno. Giudicando i contenuti della macchina, l'obiettivo non è un'utopia. "Considerando i contenuti di quest'auto, siamo convinti di poter puntare alla vetta del segmento B, ma con una forbice di prezzi che rimanga nella media delle concorrenti", ha dichiarato Andrea Fiaschetti, direttore generale di Mazda Italia, in occasione della presentazione internazionale di Mazda 2 a Barcellona.

I prezzi della nuova Mazda oscillano tra i 13.900 euro ai 19.300 euro. Chi ama i propulsori diesel dovrà aspettare un po', visto che la motorizzazione 1.5 SkyActiv-D 105 CV approderà sul mercato tra 3 mesi. Le versioni a benzina, invece, saranno disponibili da fine marzo.

Interessante la motorizzazione a benzina (l'unica) 1.5 SkyActiv-G, che promette consumi minimi. "Storicamente i nostri clienti preferiscono le versioni meglio equipaggiate, perché apprezzano la nostra tecnologia. Nel 2015 saremo in grado di stupirli con cinque nuovi prodotti, di cui tre completamente inediti, grazie a cui raddoppieremo la nostra copertura del mercato, passando dal 22% al 44%", ha aggiunto Fiaschetti.

Tante le soluzioni d'avanguardia sulla Mazda 2, come il touchscreen da 7 pollici, i sistemi di assistenza alla guida e il Rear Cross Traffic Alert che avvisa il conducente dell'arrivo di un'altra auto, nel momento in cui si compie una manovra. La funzione è molto utile per evitare incidenti. Mazda 2 si guida facilmente ed offre un comfort elevato.