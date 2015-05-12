Lecco, classe intossicata da tranquillanti scambiati per caramelle

Il comportamento dei bimbi è spesso curioso e strano. E' per questo che gli adulti (genitori, parenti, educatori, etc) sorveglino costantemente i minori per evitare azioni pericolose. A testimoniarlo è quanto accaduto nelle ultime ore in una una scuola elementare di Monte Marenzo, in provincia di Lecco.

Una bimba aveva portato in classe diversi tranquillanti, pensando che fossero caramelle, offrendoli ai compagni. Beh, a un certo punto, i piccoli hanno iniziato ad accusare sonnolenza e allucinazioni. Gli insegnanti, preoccupati, hanno subito avvisato il 118. 5 bimbi sono stati subito trasportati in ospedale; per gli altri sono bastate cure sul posto dei medici.

Durante la ricreazione, gli insegnanti avevano notato che tutta la classe si era addormentata. "Possibile che i piccoli siano così stanchi?" si sono domandati. Poi, però, hanno chiamato il personale sanitario per accertamenti. Ebbene, subito è stato scoperto che i minori avevano assunto tranquillanti.

La piccola ha rivelato di aver trovato le compresse nella sua abitazione, ritenendo fossero semplici caramelle. La prossima volta, i genitori della bimba faranno maggiore attenzione al luogo dove riporre i loro tranquillanti. L'attenzione non è mai abbastanza quando ci sono bimbi in casa!