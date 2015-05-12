Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lecco, classe intossicata da tranquillanti scambiati per caramelle

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il comportamento dei bimbi è spesso curioso e strano. E' per questo che gli adulti (genitori, parenti, educatori, etc) sorveglino costantemente i minori per evitare azioni pericolose. A testimoniarlo è quanto accaduto nelle ultime ore in una una scuola elementare di Monte Marenzo, in provincia di Lecco.

Una bimba aveva portato in classe diversi tranquillanti, pensando che fossero caramelle, offrendoli ai compagni. Beh, a un certo punto, i piccoli hanno iniziato ad accusare sonnolenza e allucinazioni. Gli insegnanti, preoccupati, hanno subito avvisato il 118. 5 bimbi sono stati subito trasportati in ospedale; per gli altri sono bastate cure sul posto dei medici.

Durante la ricreazione, gli insegnanti avevano notato che tutta la classe si era addormentata. "Possibile che i piccoli siano così stanchi?" si sono domandati. Poi, però, hanno chiamato il personale sanitario per accertamenti. Ebbene, subito è stato scoperto che i minori avevano assunto tranquillanti.

La piccola ha rivelato di aver trovato le compresse nella sua abitazione, ritenendo fossero semplici caramelle. La prossima volta, i genitori della bimba faranno maggiore attenzione al luogo dove riporre i loro tranquillanti. L'attenzione non è mai abbastanza quando ci sono bimbi in casa!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roberta Bruzzone querela Selvaggia Lucarelli dopo imitazione Virginia Raffaele

Articolo Successivo

Pilota si rifiuta di volare con ragazzina autistica: costretta a scendere

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016