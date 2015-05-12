Loading...

Roberta Bruzzone querela Selvaggia Lucarelli dopo imitazione Virginia Raffaele

12/05/2015

La criminologa Roberta Bruzzone adirà le vie legali contro Selvaggia Lucarelli. A far scoccare la scintilla è stata l'imitazione di Virginia Raffaele ad Amici.

Selvaggia Lucarelli ha reso noto che non è la prima volta che Roberta Bruzzone la querela. Stavolta, però, quest'ultima avrebbe dato il meglio di sé, visto che si sarebbe irritata per una innocua imitazione di Virginia Raffaele. La nota blogger ha asserito che la querela della Bruzzone fa ridere più dell'imitazione della Raffaele.

"Pensate che quella candidata al premio Nobel della Lucarelli si è scomodata sulla vicenda con le sue perle... deve aver finito lo smalto", ha scritto su Twitter la Bruzzone, criticando la blogger e successivamente prendendosela con una follower che le aveva fatto notare che Selvaggia è frequentemente 'Velenosa'.

