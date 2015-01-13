Lega Nord, Rainieri verserà 150.000 euro all'ex ministro Kyenge. Fabbri: "Condanna esagerata"

Il leghista Fabio Rainieri è stato condannato a 15 mesi di reclusione e a versare la bellezza di 150.000 euro all'ex ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge.

Rainieri, lo ricordiamo, postò su Facebook un fotomontaggio della Kyenge, che appariva con il volto di un orango. L'ex sindaco di Bondeno, il leghista Alan Fabbri ha asserito che lui non avrebbe mai pubblicato una foto del genere, sottolineando però: "E' una condanna che mi sembra esagerata se consideriamo che c'è della gente che va a rubare nelle case o è un immigrato clandestino e fa quello che vuole".