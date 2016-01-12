Loading...

Leonardo Di Caprio vince il Golden Globe come Miglior Attore, si prepara all'Oscar?

12/01/2016

3004AFED00000578-3389333-image-m-105_1452486072559Ne parlavamo qualche giorno fa, del rapporto di disamore tra Di Caprio e le statuette ed, invece, Leonardo Di Caprio, decisamente più fortunato coi Golden Globes che con gli Oscars, ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico, per il suo ruolo da protagonista in Revenant-Redivivo. La pellicola ha stravinto statuette. Il regista Alejandro González Iñárritu ha vinto per la Miglior Regia ed il film ha battuto la tosta concorrenza proprio nella categoria di Miglior Film Drammatico. Leonardo Di Caprio ha impugnato la statuetta con tutta l'emozione e l'umiltà di cui e' capace, asserendo:
"E' un onore incredibile. Wow, questo significava molto per me. Questo film e' stato una questione di fiducia e nessuno era più meritevole di fiducia del nostro regista. Due anni fa eravamo immersi nella natura durante le riprese. La profondità con cui tutti si sono avvicinati al film e' stata incredibile. Voglio ringraziare i miei colleghi, in particolare Tom Hardy che so che non mi avrebbe mai fatto morire sepolto vivo! Infine, voglio ringraziare tutti i popoli indigeni del mondo. E' tempo di proteggere la vostra terra e sentire le vostre voci. E' tempo di riconoscere la vostra storia e di proteggere le vostre terre indigene da interessi corporativi e dalle persone che vogliono sfruttarle".
Dai Leo, che quest'anno l'Oscar al miglior attore sarà tuo!  
