Lorenzo Fragola: "Zero Gravity" Secondo Disco di Inediti, 14 Tracce in Italiano e Inglese

Dopo l'avventura sanremese, il cantautore siciliano Lorenzo Fragola fa uscire il suo nuovo disco, intitolato "Zero Gravity", il secondo della sua carriera

"Dicono che il secondo album sia il più difficile, quindi abbiamo rischiato molto. E' un disco molto più maturo, consapevole, libero. Non mi sono imposto limiti come all'inizi, quando avevo paura di essere frainteso".

"Il mio brano preferito del disco, è la direzione che voglio ancora intraprendere".

"Vengo da un mondo che parla di amore, che può indirizzarsi verso tante cose. Per me l'amore è il filo conduttore di tutto. Mi innamoro di tutto, ogni giorno, e ora sono innamorato di quello che ho fatto. Per me è una novità apprezzarmi così".

Dopo aver trionfato nell'ottava edizione di X Factor, Lorenzo Fragola è maturato molto, sia professionalmente che come persona. L'artista non si è montato mai la testa per il successo che ha riscosso e sta riscuotendo, ed è cosciente che deve tutto non solo al suoma anche ai suoi. Il cantautore di Catania si è classificato quinto alla 66esima edizione del Festival di Sanremo con il brano, ed ora sta per lanciare il suo secondo progetto di inediti, da cui si aspetta molto. Molti pensano che chi vince un talent ha la strada spianta verso il successo. Non è proprio così. Bisogna sudare per mantenere quel successo ottenuto in poco tempo, improvvisamente. C'è un po' di tutto in "Zero Gravity", dalle ballate classiche come "Infinite volte" a pezzi più ritmati. Nel corso di un'intervista rilasciata a Panorama, Fragola ha detto riguardo al suo nuovo album:Nella tracklist di "Zero Gravity" ci sono brani che colpiranno subito i fan come "Parlami", "Sospeso", "Weird" e "D'improvviso". Quest'ultimo è quello che Lorenzo ama di più:Nell'ultimo disco del cantautore catanese ci sono sia brani in italiano che inglese, lingua che Fragola ama molto.(tra cui la cover de "La donna cannone" di Francesco De Gregori) nel segno dell'amore, sentimento che ha sempre animato i pezzi del cantautore catanese:Una curiosità. Lorenzo Fragola è il primo artista italiano che fa uscire 3, su VEvo, contemporaneamente all'uscita di un album. I video, diretti da Luca Tartaglia, vedono protagonista Valentina Pegorer.