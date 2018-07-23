Home Gossip Luigi Mastroianni Instagram: dopo un mese la verità

Luigi Mastroianni Instagram: dopo un mese la verità

di Redazione 23/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I protagonisti indiscussi del gossip riguardante Uomini e Donne sono ancora loro: Sara e Luigi. In questi giorni Luigi Mastroianni Instagram ha attivato più volte la funzione "Fammi una domanda", accolta immediatamente dai fan che hanno iniziato a intervistare l'ex corteggiatore. Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella Uno dei troni più belli dell'ultima edizione di Uomini e Donne è stato quello di Sara Affi Fella, almeno come decretato dagli stessi fan. L'ex tronista napoletana è arrivata negli studios di Maria De Filippi poco dopo la fine della relazione con Nicola Panico. Come potete immaginare non sono mancate le critiche sulle tempistiche della ricerca di un nuovo amore. Ad ogni modo la coppia formata da Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella non è durata così tanto come tutti speravano. La coppia si è lasciata solo dopo poche settimane. Ad oggi, quali sono i rapporti tra i due? Sara Affi Fella e Francesco Monte stanno insieme? In queste ultime settimane, inoltre, si è anche parlato del possibile flirt tra Sara Affi Fella e Francesco Monte. Se ben ricordate a innescare la goccia che ha fatto traboccare il vaso della crisi con Luigi Mastroianni, sarebbe stato proprio un incontro avvenuto tra i due ragazzi a Ibiza. Sara ha subito spiegato che il rapporto di amicizia con l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è dovuto a una questione lavorativa, dato che collabora con l'agenzia del fratello di Monte, ma attenzione! Sara Affi Fella e Francesco Monte stanno insieme? Una reale risposta a questa domanda non c'è ancora, ma dopo i le IG Stories dei due ragazzi, in molti sono convinti che tra i due c'è comunque del tenero. Luigi Mastroianni Instagram: "Non ci parliamo più" Nel corso di queste settimane sono diversi i protagonisti del mondo del gossip che hanno deciso di rispondere ai propri fan attraverso la funzione "Fammi una domanda" su Instagram. Il richiamo della nuova funzione più volte è stato usato anche da Luigi Mastroianni Instagram, dove alcuni hanno hanno chiesto quali fossero gli attuali rapporti con Sara Affi Fella: "Con Sara non ci sentiamo più. Tra di noi è finita, ma c’è rispetto. L’ultima volta ci siamo sentiti via messaggio per il suo compleanno, solo per fargli gli auguri".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp