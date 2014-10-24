Potenza, medici in manette: causarono morte 71enne
Chi sbaglia paga. L'antico adagio vale anche in ambito sanitario. Dovranno pagare il loro conto con la giustizia tre medici dell'ospedale San Carlo di Potenza che, secondo i primi accertamenti, provocarono la morte di una donna 71enne in occasione di un intervento di cardiochirurgia. L'episodio risale a un anno fa.
I tre medici, tra cui il primario di cardiochirurgia, sono stati messi in manette stamani dai poliziotti: dovranno rispondere di omicidio colposo in concorso. Speriamo che in ambito sanitario non si facciano più errori, visto che sono in gioco tante vite.
