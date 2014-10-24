Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Potenza, medici in manette: causarono morte 71enne

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Chi sbaglia paga. L'antico adagio vale anche in ambito sanitario. Dovranno pagare il loro conto con la giustizia tre medici dell'ospedale San Carlo di Potenza che, secondo i primi accertamenti, provocarono la morte di una donna 71enne in occasione di un intervento di cardiochirurgia. L'episodio risale a un anno fa.

I tre medici, tra cui il primario di cardiochirurgia, sono stati messi in manette stamani dai poliziotti: dovranno rispondere di omicidio colposo in concorso. Speriamo che in ambito sanitario non si facciano più errori, visto che sono in gioco tante vite.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google punta sulla realtà aumentata: sborsa 200 milioni per Magic Leap

Articolo Successivo

Macabro ritrovamento a Roma: clochard con testa fracassata, scoperto da suore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016