Madonna Blasfema per Vescovi Filippini. Lei se ne Infischia e Canta a Manila

Tanta musica e balletti, ieri, a Manila, durante la prima performance live di Madonna nelle Filippine. Stasera si replica. La popstar, però, è stata biasimata dai vescovi filippini, tacciando i suoi concerti di blasfemia

"I filippini e tutte le persone che amano Dio dovrebbero evitare i peccati e tutte le occasioni che possono portare a peccare".

"Per la sua blasfemia lei è stata cacciata da diverse città in Sud America e in Italia, le è stato impedito di esibirsi. Sta usando i suoi vecchi trucchetti per vendere biglietti del tour, visto che non sta vendendo tanti biglietti per questo nuovo show. Personalmente non mi offendere vedere delle suore che fanno la lap dance, ma offende milioni di credenti nel mondo. Ma capiamola, sono i suoi vecchi trucchi, lo ha fatto in passato, lo sta facendo perché il suo nuovo tour non vende".

Madonna è abituata a ricevere attacchi, talvolta molto forti, da bigotti e. Lei va avanti e non si piega: ecco perché ieri si è esibita con grande energia e serenità a. Lo farà anche stasera e non le importa se l'arcivescovo di Manila, Ramon Arguelles, abbia esortato tutti i cattolici a non recarsi ai sui concerti, in quanto. Riportiamo le parole dette nei giorni scorsi dal religioso filippino, che ha anche stigmatizzato l'artista di origini italiane per aver deriso la Madonna scegliendo tale nome d'arte:Le parole di Arguelles fanno eco a quelle proferite, giorni fa,, anch'esso contrario ai concerti di Madonna, in quanto offensivi della religione. Intanto ieri il primo concerto al Mall of Asia Arena è stato un vero successo. Madonna ha incantato il pubblico come solo lei sa fare; e stasera si replica. La cantautrice di "Like a Virgin" è stata molte volte tacciata dinel corso della sua stellare carriera, sia per le parole contenute nei suoi brani che per i balletti e gli outfit nei suoi concerti. A stroncare Madonna ci ha pensato l'anno scorso anche, sostenendo che la star usa la blasfemia per lucrare: