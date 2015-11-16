Madonna Commossa sul Palco per Attentati Parigi: "Mi Sento Straziata"

Per Madonna lo show deve andare avanti, nonostante i lutti e i dispiaceri. Ecco perché non ha annullato il concerto a Stoccolma dopo gli attentati terroristici a Parigi

"Like a prayer" per commemorare le vittime di Parigi

"E' molto difficile fare questo spettacolo dopo quello che è successo ieri notte a Parigi. Mi sento straziata ma mi sento in dovere di parlare di questa tragedia. Le orribili uccisioni, gli assassinii e le inutili fini di tante vite preziose... Vogliono toglierci la possibilità di esprimerci ma non ho intenzione di tacere. Il mondo è pieno di persone che fanno delle atrocità al prossimo, ma non possiamo cambiare il mondo se non cambiamo noi stessi e il modo in cui ci trattiamo a vicenda".

Tour va avanti

Madonna, una volta salita sul palco, a, non è stata in grado di non commuoversi mentre parlava delle vittime francesi del terrorismo, a cui ha dedicato la celebre ballata "Like a prayer". L'artista di origini italiane ha asserito:Madonna ha poi sottolineato che bisogna iniziare a trattare gli altri "con dignità e rispetto". La popstar non si piega ale non ha annullato neanche i 3 concerti a Torino, in programma i prossimi 19, 21 e 22 novembre.