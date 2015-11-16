Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Madonna Commossa sul Palco per Attentati Parigi: "Mi Sento Straziata"

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Per Madonna lo show deve andare avanti, nonostante i lutti e i dispiaceri. Ecco perché non ha annullato il concerto a Stoccolma dopo gli attentati terroristici a Parigi

 

"Like a prayer" per commemorare le vittime di Parigi

Madonna, una volta salita sul palco, a Stoccolma, non è stata in grado di non commuoversi mentre parlava delle vittime francesi del terrorismo, a cui ha dedicato la celebre ballata "Like a prayer". L'artista di origini italiane ha asserito:
"E' molto difficile fare questo spettacolo dopo quello che è successo ieri notte a Parigi. Mi sento straziata ma mi sento in dovere di parlare di questa tragedia. Le orribili uccisioni, gli assassinii e le inutili fini di tante vite preziose... Vogliono toglierci la possibilità di esprimerci ma non ho intenzione di tacere. Il mondo è pieno di persone che fanno delle atrocità al prossimo, ma non possiamo cambiare il mondo se non cambiamo noi stessi e il modo in cui ci trattiamo a vicenda".

Tour va avanti

Madonna ha poi sottolineato che bisogna iniziare a trattare gli altri "con dignità e rispetto". La popstar non si piega al terrorismo e non ha annullato neanche i 3 concerti a Torino, in programma i prossimi 19, 21 e 22 novembre.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Napoli, Higuain Dimagrito con Dieta Messi: Tanto Pesce e Verdura

Articolo Successivo

Batteri Resistenti, Abuso Antibiotici E' Deleterio: Italiani Avvisati!

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025