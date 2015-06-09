Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Mafia Capitale, Buzzi difende Carminati: "E' una brava persona"

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Salvatore Buzzi, durante un'interrogatorio presso la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Roma ha detto: "Massimo Carminati è una brava persona, con me si è sempre comportato bene". Intanto, il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, ha reso nota, nel corso di un'intervista, la sua intenzione di commissariare le cooperative invischiate nella vicenda 'Mafia Capitale'. "Credo che l'unica prospettiva sia quella del commissariamento", ha asserito Gabrielli. Gabrielli chiederò al ministro dell'Interno di sciogliere il Comune di Roma? "Attendo la relazione della Commissione di Accesso".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Compra un’auto usata online: il venditore sparisce

Articolo Successivo

Tumori, protonterapia al Bambin Gesù: precisione maggiore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025