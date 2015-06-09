Home Attualità Mafia Capitale, Buzzi difende Carminati: "E' una brava persona"

di Redazione 09/06/2015

Salvatore Buzzi, durante un'interrogatorio presso la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Roma ha detto: "Massimo Carminati è una brava persona, con me si è sempre comportato bene". Intanto, il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, ha reso nota, nel corso di un'intervista, la sua intenzione di commissariare le cooperative invischiate nella vicenda 'Mafia Capitale'. "Credo che l'unica prospettiva sia quella del commissariamento", ha asserito Gabrielli. Gabrielli chiederò al ministro dell'Interno di sciogliere il Comune di Roma? "Attendo la relazione della Commissione di Accesso".

