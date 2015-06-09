Home Attualità Compra un’auto usata online: il venditore sparisce

Compra un’auto usata online: il venditore sparisce

di Redazione 09/06/2015

In seguito ad una fitta indagine durata 4 mesi, i carabinieri di Taglio di Po, nella provincia di Rovigo, sono riusciti a risalire all'identità di un 46enne, milanese, pregiudicato che a febbraio aveva truffato online un 40enne veneto, con il consueto sistema dell'annuncio sul web, nella compravendita tra privati. Il 46enne è stato denunciato dai militari. L'uomo era riuscito ad attirare l'attenzione della sua vittima, su un'automobile usata, tanto da farsi accreditare sulla carta di credito un acconto pari ad un migliaio di euro, in versamenti distinti ed aveva fissato un incontro in una città emiliana per chiudere poi la trattativa. Un incontro al quale non si è mai presentato! Il 46enne infatti, dopo aver intascato l'acconto, è letteralmente sparito, tanto che all'ignaro compratore, che ha ripetutamente ma inutilmente, tentato di contattarlo, non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Le indagini dei carabinieri sono partite subito ed hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria del finto venditore. Michela Galli

