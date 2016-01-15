Malore in diretta per Enrico Mentana: tosse persistente lo tormenta
di Redazione
15/01/2016
Il noto giornalista e conduttore del tg su La7, Enrico Mentana, ha accusato un malore, ieri sera, durante l'edizione delle 20 del telegiornaleMentre si accingeva a leggere i titoli, la voce di Enrico è diventata flebile. Il giornalista è apparso in difficoltà ed ha asserito:
"Niente titoli, andiamo al giornale".Mentana è stato colto da un malore anche l'anno scorso, ad aprile, sempre durante la conduzione del tg. I fan di Mentana si sono subito allarmati e, mediante i social, hanno chiesto notizie sulla sua salute. Enrico ha subito rassicurando i suoi ammiratori con le seguenti parole, connotate da una sottile ironia:
"Io sto meglio, il servizio no".Tantissimi i commenti pubblicati su Facebook e Twitter dopo il malore occorso a Mentana durante il tg. Molti hanno esortato il giornalista a lavorare un po' meno e curare di più la sua salute.
"E' uno stakanovista ma forse sarebbe il caso di prendersi qualche giorno di ferie", ha scritto un internauta.Ennesima tosse persistente durante il tg per Mentana. Diversi fan ipotizzano che il giornalista abbia una malattia di cui, però, non ha mai parlato. Secondo voi Mentana è veramente affetto da qualche malattia o è vittima di disturbi dovuti all'eccesso di lavoro?
