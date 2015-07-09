Home Cronaca Maltempo in Veneto: tromba d'aria a Dolo, fulmine colpisce bimba a Ovaro

Maltempo in Veneto: tromba d'aria a Dolo, fulmine colpisce bimba a Ovaro

di Redazione 09/07/2015

E' veramente strana quest'estate. Al caldo 'bestiale', ora, si accompagnano anche nubifragi in Italia. Ieri una tromba d'aria ha sferzato Dolo, piccolo centro in provincia di Venezia, provocando un morto e 30 feriti. Molti alberi sono caduti e diversi tetti hanno riportato seri danni. Non è stato solamente Dolo ad essere stato colpito dalla tromba d'aria. Maltempo anche in numerose zone del Veneto, interessate da intense grandinate. A Cazzago di Pianiga, ad esempio, molte case e negozi sono stati scoperchiati. Due morti nell'area di Sambruson di Dolo, e molti feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. Un'auto su cui era a bordo un'anziano è stata alzata dalla tromba d'aria e poi gettata a terra. Il nubifragio in Veneto ha rappresentato un vero 'fulmine a ciel sereno', visto che da giorni, la regione, era stata interessata da temperature elevate. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, oggi valuterà l'entità dei danni provocati dal maltempo nella regione che amministra. "Abbiamo un sistema di intervento ben collaudato dai purtroppo numerosi eventi calamitosi accaduti negli ultimi anni e tutti i nostri uomini, sanitari, volontari e tecnici, stanno ancora una volta gettando il cuore oltre l'ostacolo", ha asserito Zaia. Non finisce qui. Nelle ultime ore, ad Ovaro (Udine), una bimba di 8 anni è stata centrata da un fulmine durante un nubifragio. La piccola, che era a casa di alcuni parenti, è stata trasportata subito all'ospedale di Tolmezzo, mediante eliambulanza, dove si trova attualmente. Non rischia la vita.

