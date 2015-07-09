Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Maltempo in Veneto: tromba d'aria a Dolo, fulmine colpisce bimba a Ovaro

Redazione Avatar

di Redazione

09/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
E' veramente strana quest'estate. Al caldo 'bestiale', ora, si accompagnano anche nubifragi in Italia. Ieri una tromba d'aria ha sferzato Dolo, piccolo centro in provincia di Venezia, provocando un morto e 30 feriti. Molti alberi sono caduti e diversi tetti hanno riportato seri danni. Non è stato solamente Dolo ad essere stato colpito dalla tromba d'aria. Maltempo anche in numerose zone del Veneto, interessate da intense grandinate. A Cazzago di Pianiga, ad esempio, molte case e negozi sono stati scoperchiati. Due morti nell'area di Sambruson di Dolo, e molti feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. Un'auto su cui era a bordo un'anziano è stata alzata dalla tromba d'aria e poi gettata a terra. Il nubifragio in Veneto ha rappresentato un vero 'fulmine a ciel sereno', visto che da giorni, la regione, era stata interessata da temperature elevate. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, oggi valuterà l'entità dei danni provocati dal maltempo nella regione che amministra. "Abbiamo un sistema di intervento ben collaudato dai purtroppo numerosi eventi calamitosi accaduti negli ultimi anni e tutti i nostri uomini, sanitari, volontari e tecnici, stanno ancora una volta gettando il cuore oltre l'ostacolo", ha asserito Zaia. Non finisce qui. Nelle ultime ore, ad Ovaro (Udine), una bimba di 8 anni è stata centrata da un fulmine durante un nubifragio. La piccola, che era a casa di alcuni parenti, è stata trasportata subito all'ospedale di Tolmezzo, mediante eliambulanza, dove si trova attualmente. Non rischia la vita.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

India, studentessa picchia stalker: "Adesso baciami i piedi"

Articolo Successivo

Compravendita senatori, Berlusconi condannato a 3 anni di reclusione

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016