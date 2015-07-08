Home Attualità Compravendita senatori, Berlusconi condannato a 3 anni di reclusione

di Redazione 08/07/2015

Ennesima tegola per l'ex premier Silvio Berlusconi, visto che è stato condannato a 3 anni di reclusione dai giudici del Tribunale di Napoli per corruzione. La sentenza è arrivata qualche ora fa, nell'ambito del processo sulla compravendita di senatori. Silvio Berlusconi, secondo i magistrati, avrebbe pagato il senatore Sergio De Gregorio per farlo passare dall'Italia dei Valori a Forza Italia, facendo così cadere il governo Prodi. Lo stesso De Gregorio avrebbe confessato di aver intascato molto denaro dal Cavaliere per passare nelle file di Forza Italia. Condannato anche Valter Lavitola. Sia per quest'ultimo che per Berlusconi è stata pronunciata l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. L'accusa ritiene che De Gregorio ricevette ben 3 milioni di euro, tra il 2006 e il 2008, dall'ex premier per far cadere il governo Prodi. Valter Lavitola, invece, sarebbe stato l'intermediario della losca transazione. "E' una sentenza che riteniamo clamorosamente ingiusta e ingiustificata", ha affermato Niccolò Ghedini, difensore di Silvio Berlusconi. Romano Prodi, invece, ha così commentato la sentenza emessa questa sera: "Sulla compravendita dei senatori c'erano delle voci ma, come dissi al giudice non ne sapevo nulla. Se avessi saputo qualcosa, sarei ancora presidente del Consiglio".

