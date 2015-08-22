Home Musica Gene Simmons: casa usata per abusi su minori, artista allibito

Gene Simmons: casa usata per abusi su minori, artista allibito

di Redazione 22/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gene Simmons, bassista del celebre gruppo Kiss, e sua moglie sono allibiti dopo aver scoperto che la loro casa è stata usata per compiere abusi su bimbi. I maniaci avrebbero sfruttato l'assenza della coppia per violentare i minorenni La Polizia di Los Angeles, che indaga in merito, ha reso noto che Simmons e la moglie non sono indagati. Finora non c'è nessun sospettato ma bisogna al più presto fare chiarezza sulla vicenda, visto che in quella casa sono stati commessi degli abusi. Shannon, moglie di Gene, sta tenendo informati i fan, via Twitter, riguardo questa seccante vicenda. Gli inquirenti, che hanno perquisito l'abitazione del bassista dei Kiss, ipotizzano che determinate persone perverse hanno sfruttato la rete internet dell'artista per compiere reati, ovvero adescare minorenni. Una storia che fa veramente rabbrividire. La moglie di Gene Simmons ha scritto su Twitter: "Non potremmo essere più inorriditi al pensiero che qualcuno abbia utilizzato la nostra residenza per crimini così orribili". I poliziotti, dopo aver perquisito la casa dell'artista, ha reso noto che nessuno, ancora, risulta indagato. John Jenal, membro del Los Angeles Police Department, ha dichiarato che "nessuno di loro è sospettato e tutti si sono mostrati estremamente collaborativi". Sul pc di Simmons, secondo le ultime informazioni, sarebbero state trovate foto e video alquanto 'agghiaccianti', ritraenti abusi su diversi bimbi. E' probabile che i maniaci siano entrati nella casa di Gene mentre era in tour. Simmons è molto famoso negli Usa e ne mondo: qualche giorno fa è salito sul palco assieme all'attore Johnny Deep per esibirsi nell'ambito di un concerto di beneficenza. Depp ha suonato la chitarra.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp