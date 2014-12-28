Alì Agca depone fiori sulla tomba di Papa Giovanni Paolo II: "Sentivo la necessità"

Il 'lupo grigio' Alì Agca è in possesso di documenti di soggiorno e quindi verrà allontanato dall'Italia. L'ex terrorista turco, lo ricordiamo, cercò di uccidere Papa Giovanni Paolo II nel 1981.

Alì Agca, si è presentato nelle ultime ore in Vaticano ed ha messo dei fiori sulla tomba di Papa Wojtyla, l'uomo che cercò di uccidere e che lo perdonò ben due volte.

Il 'lupo grigio' è stato individuato da un agente in piazza San Pietro ed è stato immediatamente portato negli uffici dell'Ispettorato Vaticano per compiere accertamenti sui documenti.

"Sentivo la necessità di fare questo gesto", avrebbe rivelato Ali Agca ai poliziotti. Probabilmente l'ex terrorista si è pentito veramente di quello che fece il 13 maggio 1981.

Lo scorso 15 dicembre, nel corso di un'intervista, Agca disse: "Vorrei andare sulla tomba di Giovanni Paolo II, che mi ha fatto visita in carcere. Non ho potuto partecipare ai suoi funerali e quindi vorrei rendergli omaggio come a un fratello spirituale".