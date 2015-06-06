Amici 14: trionfano The Kolors, Briga si rassegna

Amici 14 ha chiuso i battenti. A trionfare, quest'anno, sono stati Stash e The Kolors. Non poteva non essere così. I pronostici sono stati rispettati. Briga ha dovuto rassegnarsi, portandosi a casa una bella esperienza che sicuramente gli sarà utile nel corso della sua carriera.

La quattordicesima edizione di Amici è stata decisamente una delle più fortunate sotto diversi aspetti: audience da record, concorrenti eccezionali e ospiti degni di lode (Roberto Saviano uno su tutti).

Complimenti ai The Kolors, che hanno saputo convincere il pubblico. Splendida l'interpretazione di "Cu'mme", omaggio di Stash a Napoli, la sua città. Maria De Filippi si è dimostrata sempre all'altezza, capace di creare quell'atmosfera da talent perfetto. Un 10 va anche a lei.