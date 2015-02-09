Marsiglia, sparatoria durante visita Valls: colpi kalashnikov contro auto Polizia

Panico a Marsiglia, dove diversi uomini armati di kalashnikov e col volto coperto hanno fatto fuoco contro un'auto della Polizia durante la visita del primo ministro Manuel Valls.

La notizia è stata riportata dal direttore del dipartimento della sicurezza pubblica di Bouches-du-Rhone, sottolineando: "Ci sono stati dei colpi provenienti da gente incappucciata e armata di kalashnikov in direzione di un veicolo della polizia". L'allerta è massima, in Francia, dopo l'attentato avvenuto nella redazione di Charlie Hebdo, costato la vita a molte persone.