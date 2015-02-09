Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Grammy Awards 2015, Ariana Grande estasia con "Just a little bit of your heart"

Redazione Avatar

di Redazione

09/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ariana Grande ha cantato, in occasione degli Grammy Awards 2015, la sua splendida ballata "Just a little bit of your heart", entusiasmando tutti i presenti con la sua stupenda voce.

La giovane cantautrice, lo ricordiamo, ha scritto "Just a little bit of your heart" assieme ad Harry Stiles, membro dei One Direction. La Grande parteciperà anche alla trasmissione "Stevie Wonder: Songs in the Key of Life - An All-Star Grammy Salute", in programma la prossima settimana. Lei ed altri cantanti famosi, come Usher ed Ed Sheeran onoreranno il mitico Stevie Wonder cantando alcuni dei suoi più celebri successi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Partigiano Massimo Rendina si è spento: camera ardente in Campidoglio

Articolo Successivo

Marsiglia, sparatoria durante visita Valls: colpi kalashnikov contro auto Polizia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016