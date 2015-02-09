Grammy Awards 2015, Ariana Grande estasia con "Just a little bit of your heart"
di Redazione
09/02/2015
Ariana Grande ha cantato, in occasione degli Grammy Awards 2015, la sua splendida ballata "Just a little bit of your heart", entusiasmando tutti i presenti con la sua stupenda voce.
La giovane cantautrice, lo ricordiamo, ha scritto "Just a little bit of your heart" assieme ad Harry Stiles, membro dei One Direction. La Grande parteciperà anche alla trasmissione "Stevie Wonder: Songs in the Key of Life - An All-Star Grammy Salute", in programma la prossima settimana. Lei ed altri cantanti famosi, come Usher ed Ed Sheeran onoreranno il mitico Stevie Wonder cantando alcuni dei suoi più celebri successi.
