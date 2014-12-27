Facebook salva vita a 50enne depresso: aveva perso casa e lavoro

Un uomo depresso di Carbonia, in Sardegna, voleva farla finita perché oppresso dai problemi economici: aveva perso il lavoro e non sapeva che fare.

Proprio nel giorno della vigilia di Natale, il 56enne aveva postato un messaggio su Facebook da cui emergeva la sua tristezza e la sua voglia di suicidarsi. Una conoscente ha letto il post ed ha subito allertato i carabinieri che, immediatamente, hanno raggiunto il 50enne. Quest'ultimo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga ma è stato fermato e persuaso a riflettere. Ora l'uomo si trova in un ospedale, seguito da medici e psicologi.

Il 56enne aveva perso il lavoro e la casa: ultimamente viveva nella cantina di un amico. Una vita difficile da accettare. Speriamo che gli psicologi inducano l'uomo a ragionare e a fargli capire che i problemi non si risolvono col suicidio.