Messico: scontri a Reynosa, arrestato leader Cartello del Golfo
di Redazione
18/04/2015
Sono decedute 3 persone a Reynosa, in Messico, a pochi chilometri dal Texas, durante varie colluttazioni tra narcotrafficanti e poliziotti
Un membro della polizia federale ha rivelato che sarebbero stati uccisi 3 civili armati, appartenenti al Cartello del Golfo. Durante gli scontri è stato arrestato il leader del Cartello del Golfo, soprannominato 'El Gafe'.
Articolo Precedente
Medici sospendono antidepressivi perché deve allattare: lei, si uccide con la figlia
Articolo Successivo
Divorzio accresce rischio di attacchi cardiaci: donne più vulnerabili
Redazione