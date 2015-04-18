Messico: scontri a Reynosa, arrestato leader Cartello del Golfo

Sono decedute 3 persone a Reynosa, in Messico, a pochi chilometri dal Texas, durante varie colluttazioni tra narcotrafficanti e poliziotti

Un membro della polizia federale ha rivelato che sarebbero stati uccisi 3 civili armati, appartenenti al Cartello del Golfo. Durante gli scontri è stato arrestato il leader del Cartello del Golfo, soprannominato 'El Gafe'.