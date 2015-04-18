Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Messico: scontri a Reynosa, arrestato leader Cartello del Golfo

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sono decedute 3 persone a Reynosa, in Messico, a pochi chilometri dal Texas, durante varie colluttazioni tra narcotrafficanti e poliziotti

Un membro della polizia federale ha rivelato che sarebbero stati uccisi 3 civili armati, appartenenti al Cartello del Golfo. Durante gli scontri è stato arrestato il leader del Cartello del Golfo, soprannominato 'El Gafe'.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Medici sospendono antidepressivi perché deve allattare: lei, si uccide con la figlia

Articolo Successivo

Divorzio accresce rischio di attacchi cardiaci: donne più vulnerabili

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016