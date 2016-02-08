Meteorite Uccide Autista Indiano in Campus Universitario di Bangalore

Un meteorite può anche uccidere ma la percentuale di essere colpiti è molto bassa. Un autista indiano è stato colpito, sabato scorso, dai frammenti di un corpo celeste

"Abbiamo udito una potente esplosione ma con uno strano suono che si è sentito nel raggio di 3 km", ha rivelato il preside G. Baskar.

L'uomo ucciso dal meteorite si trovava nel campus di un'università. Inizialmente si pensava che la morte dell'uomo fosse conseguenza di un, visto che, all'improvviso, è avvenuta una forte esplosione che, tra l'altro, ha causato la rottura dei finestrini di molte auto e dei vetri delle finestre di molte case. Testimoni ed inquirenti, però, hanno scoperto uno strano cratere, largo circa 60 cm e profondo un metro e mezzo, ed hanno pensato a un. La stessa governatrice dello stato del Namil Nadu ha confermato che l'episodio funesto è stato dovuto a un meteorite, precisando che i parenti del povero autista deceduto verranno risarciti. Nei pressi del cratere è stata rinvenuta una parte di pietra blu tendente al nero che, secondo gli esperti, faceva parte di un satellite.Il frammento ritrovato vicino al cratere è stato consegnato dai poliziotti agli scienziati dell'istituto di astrofisica di Bangalore per un attento esame. Secondo alcuni media indiani, nel luogo dell'esplosione, lo scorso 26 gennaio, erano stati scoperti frammenti simili. L'episodio avvenuto in India sabato scorso rappresenta il primo caso documentato di decesso dovuto a un meteorite. Due anni fa, in, la caduta di un meteorite sconcertò il mondo intero perché provocò molti danni e feriti, ma nessuno perse la vita. Gli astronomi della Nasa hanno affermato che l'impatto tra il sasso cosmico e l'atmosfera terrestre ha generato un'energia 30 volte maggiore di quella prodotta dalla bomba atomica scoppiata adnel 1945. L'evento causò danni a migliaia di case, ed oltre mille persone restarono ferite.