TripAdvisor: migliore hotel al mondo è Gili Lankanfushi (Maldive)

di Redazione

21/01/2015

L'Italia è una delle nazioni che ottenuto i migliori risultati ai Travelers' Choice Hotel Awards di TripAdvisor. Ben 152 su 8151 strutture premiate sono italiane.

Tra gli hotel del Belpaese premiati c'è il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, a Ortisei, che ha incassato il riconoscimento come migliore hotel per famiglie nel mondo. Le regioni italiane che hanno incassato più premi sono state Campania, Trentino Alto Adige e Toscana.

L'hotel Belvedere di Riccione occupa la terza posizione in Europa e la prima in Italia e conquista la prima posizione anche nella categoria miglior servizio. L'hotel La Minerva, invece, a pochi metri dalla celebre Piazzetta di Capri, è primo in Italia tra la strutture ricettive più piccole e romantiche. Da sottolineare che l'hotel è terzo, in Europa, nella classifica delle strutture più romantiche, e nono al mondo. Il migliore hotel al mondo? Il Gili Lankanfushi alle Maldive.

