Home Attualità Milano: piazza Missori cambia volto, ampia area pedonale

Milano: piazza Missori cambia volto, ampia area pedonale

di Redazione 25/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Carmela Rozza, assessore ai Lavori pubblici e Arredo urbano di Milano, ha inaugurato la nuova area pedonale di circa 2.500 mq a piazza Missori, con pavimentazione in pietra realizzata nel rispetto delle sembianze storiche della zona. Piazza Missori, dunque, ha un nuovo volto. I milanesi, ora, hanno uno spazio verde in più. Per restaurare la nota piazza ci sono voluti 8 mesi e 600mila euro. L'assessore Rozza ha asserito: "La riqualificazione di piazza Missori coniuga il passato con la nuova disposizione dell’arredo urbano di questa Amministrazione, caratterizzato da ampie aree pedonali e pavimentazioni con materiali che recuperano l’antica tradizione milanese. La piazza, che era un non luogo, oggi compie un salto di qualità estetica, garantisce una piena fruizione ai milanesi e migliora la vivibilità della zona. Ringrazio i tecnici dell’Arredo urbano e la società Syngenta che ha realizzato e sponsorizzato l’intervento sul verde. Il materiale in pietra usato per il restyling di piazza Missori è stato preso dai magazzini comunali. Grande festa, perciò, a Milano per la fine dei lavori di restauro di piazza Missori. Tante persone presenti all'inaugurazione, a cui ha partecipato anche la banda musicale della Polizia locale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp