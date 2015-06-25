Home Scienza e tecnologia Sentinel-2A: satellite che monitorerà ambiente terrestre

di Redazione 25/06/2015

D'ora in avanti ci sarà uno strumento in più per tenere sotto controllo l'ambiente del nostro pianeta. Lo scorso 23 giugno è stato lanciato Sentinel-2A, secondo satellite europeo che ci permetterà di conoscere le condizioni della Terra. "La capacità di scrutare ampie fasce di territorio con frequenze ridotte consentirà di vedere i cambiamenti delle coltivazioni agricole e della superficie in genere con un'accuratezza senza precedenti. Ciò permetterà di valutare persino i livelli di clorofilla nelle piante e di cogliere altri indicatori bio-geofisici", ha spiegato Volker Liebig, direttore dei programmi di osservazione della Terra in Esa. Il compito di Sentinel-2A sarà quello di monitorare l'ambiente terrestre da un'altezza di 786 km. Il satellite girerà attorno al nostro pianeta ogni 100 minuti, rilasciando immagini dettagliate del suolo, dell'acqua e delle piante.

