Milano, sgomberano coppia: sassi ed estintori contro poliziotti

17/11/2014

Tafferugli a Milano, in zona Lorenteggio, durante lo sgombero di una coppia che viveva in un appartamento popolare.

Una settantina di antagonisti hanno iniziato a scagliare sassi ed estintori contro i poliziotti. Questi ultimi hanno reagito lanciando due lacrimogeni. Successivamente, i manifestanti si sono diretti verso piazza Frattini.

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Un poliziotto ha riportato alcune ecchimosi ma non è stato trasportato in ospedale.

