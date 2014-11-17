Milano, sgomberano coppia: sassi ed estintori contro poliziotti
di Redazione
17/11/2014
Tafferugli a Milano, in zona Lorenteggio, durante lo sgombero di una coppia che viveva in un appartamento popolare.
Una settantina di antagonisti hanno iniziato a scagliare sassi ed estintori contro i poliziotti. Questi ultimi hanno reagito lanciando due lacrimogeni. Successivamente, i manifestanti si sono diretti verso piazza Frattini.
Due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Un poliziotto ha riportato alcune ecchimosi ma non è stato trasportato in ospedale.
Redazione