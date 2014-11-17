Simona Ventura, pausa pranzo 'nature': che occhiaie!
di Redazione
17/11/2014
Siamo abituati a vederla sempre con un make-up impeccabile durante le sue trasmissioni ma, quando non lavora, non cura spesso il suo aspetto. Parliamo di Simona Ventura, conduttrice piemontese immortalata recentemente durante una pausa pranzo insieme a un'amica.
Dalle foto pubblicate recentemente si nota una Ventura senza trucco e con occhiaie ben visibili. Non dobbiamo stupirci, però, visto che lei disse tempo fa: "Una donna dello spettacolo deve sempre essere spettacolare, non teme di mostrarsi senza trucco".
Simona, però, prima di uscire dal locale, ha deciso di indossare gli occhiali da sole, conscia forse delle sue occhiaie 'fuori ordinanza'.
