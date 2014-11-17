Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Simona Ventura, pausa pranzo 'nature': che occhiaie!

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Siamo abituati a vederla sempre con un make-up impeccabile durante le sue trasmissioni ma, quando non lavora, non cura spesso il suo aspetto. Parliamo di Simona Ventura, conduttrice piemontese immortalata recentemente durante una pausa pranzo insieme a un'amica.

Dalle foto pubblicate recentemente si nota una Ventura senza trucco e con occhiaie ben visibili. Non dobbiamo stupirci, però, visto che lei disse tempo fa: "Una donna dello spettacolo deve sempre essere spettacolare, non teme di mostrarsi senza trucco".

Simona, però, prima di uscire dal locale, ha deciso di indossare gli occhiali da sole, conscia forse delle sue occhiaie 'fuori ordinanza'.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sarah Jessica Parker avvistata a Perugia: si gira "Tutte le strade portano a Roma"

Articolo Successivo

Milano, sgomberano coppia: sassi ed estintori contro poliziotti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019