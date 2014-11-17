Loading...

"Scemo & + Scemo 2" domina box office Usa: "Big Hero 6" secondo

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2014

"Scemo & + Scemo 2" balza subito in vetta al boxoffice. Lo scorso fine settimana, il sequel di "Scemo & + Scemo" è stato il film più visto negli Usa.

"Scemo & + Scemo", sempre interpretato da Jim Carrey e Jeff Daniels, riscosse un successo incredibile, anche in home video. E' facile che gli incassi del sequel superino i 100 milioni di dollari.

"Big Hero 6", nuovo cartoon della Disney, è stato dunque surclassato. Ora è in seconda posizione. In Italia arriverà poco prima di Natale. Medaglia di bronzo, invece, per il capolavoro di Christopher Nolan, "Interstella", che finora ha incassato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Redazione

