Addio a Leonard Nimoy: Spock in "Star Trek", aveva 83 anni

Se n'è andato un attore straordinario, che resterà sempre nell'immaginario degli appassionati di film di fantascienza. Leonard Nimoy è morto nella sua casa di Bel Air, negli Usa. Aveva 83 anni.

Il nome forse non vi dice nulla ma basta dire che Nimoy interpretò il vulcaniano Spock nella serie tv "Star Trek" per farvi capire la portata del personaggio che è venuto a mancare nelle ultime ore.

Nimoy vestì i panni dell'alieno con le orecchie a punta per molto tempo. Lo ha stroncato, ora, una patologia ai polmoni di cui soffriva da tempo. L'attore fumava molto ed era appassionato, oltre che di cinema, anche di musica e poesia.