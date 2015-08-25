Loading...

Roma, fenicottero rosa passeggia ai Parioli: operatori Bioparco lo prendono in consegna

di Redazione

25/08/2015

Un fenicottero rosa passeggiava tranquillamente per le vie di Roma e, ovviamente, ha attirato l'attenzione di molti passanti, che hanno subito allertato i vigili. E' successo precisamente in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli

  Alla centrale operativa era arrivata una telefonata relativa a un grande volatile che camminava nei pressi di viale Bruno Buozzi. Sul posto sono arrivati subito i vigili del gruppo Parioli che hanno bloccato il traffico, tentando di rasserenare il fenicottero, visibilmente impaurito. Gli operatori del Bioparco, intanto, stavano arrivando. I vigili hanno tentato, con delicatezza, di ghermire il volatile in quanto costituiva un serio pericolo per gli automobilisti e i pedoni. L'animale era impaurito e tentava continuamente di prendere il volo. Non è stato facile, però, per gli agenti bloccare il fenicottero, visto che sferrava forti colpi con il becco. Provvidenziale è stato l'arrivo degli operatori del Bioparco che, in poco tempo, hanno tranquillizzato l'animale, prendendolo in custodia. Ora il fenicottero è al sicuro e gode di ottima salute. Tante persone hanno assistito alla scena, scattando foto finite subito sul web. I vigili hanno perlustrato l'area, visto che alla centrale operativa erano pervenute altre chiamate che segnalavano la presenza di volatili. Gli agenti, però, non hanno trovato nulla. Chi avvista un animale deve subito chiamare il Bioparco al numero 06.3608211. Un gesto semplice e fondamentale per l'incolumità degli animali e delle persone. Resta però un interrogativo: perché quel fenicottero rosa camminava per le strade della Capitale? Qualcuno lo aveva abbandonato e si era dato alla fuga? Chissa?
