Napoli: spara dal balcone di casa e si circonda di bombole

Attimi di panico a Secondigliano (Napoli), dove un uomo ha imbracciato il suo fucile e si è messo a sparare dal balcone di casa. Ignoti i motivi del gesto.

Secondo le prime indiscrezioni, poliziotti e carabinieri stanno tentando di irrompere nella casa dell'uomo che ha già ferito 3 poliziotti 2 passanti e un carabiniere. In sostanza, dopo aver litigato con la moglie, il soggetto è uscito al balcone e si è messo a sparare all'impazzata contro le persone che camminavano nei paraggi.

Non si sa nulla, attualmente, della moglie del folle; probabilmente è rimasta ferita. La situazione è drammatica anche perché l'uomo ha portato sul balcone diverse bombole di gas che potrebbe far esplodere.