Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Napoli: spara dal balcone di casa e si circonda di bombole

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Attimi di panico a Secondigliano (Napoli), dove un uomo ha imbracciato il suo fucile e si è messo a sparare dal balcone di casa. Ignoti i motivi del gesto.

Secondo le prime indiscrezioni, poliziotti e carabinieri stanno tentando di irrompere nella casa dell'uomo che ha già ferito 3 poliziotti 2 passanti e un carabiniere. In sostanza, dopo aver litigato con la moglie, il soggetto è uscito al balcone e si è messo a sparare all'impazzata contro le persone che camminavano nei paraggi.

Non si sa nulla, attualmente, della moglie del folle; probabilmente è rimasta ferita. La situazione è drammatica anche perché l'uomo ha portato sul balcone diverse bombole di gas che potrebbe far esplodere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Lazio: taglio vitalizio ex consiglieri regionali, Tar boccia ricorso

Articolo Successivo

U2, The Edge cade a Vancouver: "Didn't see the edge. I'm ok!"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016