Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

New York in lutto: Mario Cuomo è morto, ex governatore serio ed equo

Redazione Avatar

di Redazione

02/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Gli Usa e, in particolare, lo Stato di New York sono in lutto per la morte dell'ex governatore Mario Cuomo. La notizia luttuosa è stata diffusa dai familiari dell'ex governatore dello Stato di New York, famoso per il suo grande spirito del dovere e per la sua fame di giustizia.

Mario Cuomo aveva 82 anni ed è passato a miglior vita per problemi cardiaci. Se n'è andato munito del conforto di tutti i suoi cari, tra cui il figlio Andrew, attuale governatore dello Stato di New York.

Barack Obama, in vacanza alle Hawaii, si è unito al dolore dei familiari di Mario, definendo quest'ultimo come “una voce risoluta per la tolleranza, inclusione, equità, dignità e opportunità“. Il sindaco di New York De Blasio, invece, ha descritto Mario Cuomo come "un uomo che ha fatto campagna elettorale con la poesia e ha governato con una bella prosa".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Teresa Bellanova (Pd) sotto scorta: minacciata per impegno varo Jobs Act

Articolo Successivo

Facebook, Mark Zuckerberg chiede consigli su buoni propositi 2015

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016