New York in lutto: Mario Cuomo è morto, ex governatore serio ed equo

Gli Usa e, in particolare, lo Stato di New York sono in lutto per la morte dell'ex governatore Mario Cuomo. La notizia luttuosa è stata diffusa dai familiari dell'ex governatore dello Stato di New York, famoso per il suo grande spirito del dovere e per la sua fame di giustizia.

Mario Cuomo aveva 82 anni ed è passato a miglior vita per problemi cardiaci. Se n'è andato munito del conforto di tutti i suoi cari, tra cui il figlio Andrew, attuale governatore dello Stato di New York.

Barack Obama, in vacanza alle Hawaii, si è unito al dolore dei familiari di Mario, definendo quest'ultimo come “una voce risoluta per la tolleranza, inclusione, equità, dignità e opportunità“. Il sindaco di New York De Blasio, invece, ha descritto Mario Cuomo come "un uomo che ha fatto campagna elettorale con la poesia e ha governato con una bella prosa".