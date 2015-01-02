Loading...

Teresa Bellanova (Pd) sotto scorta: minacciata per impegno varo Jobs Act

02/01/2015

Il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova (Pd) è sotto scorta perché alcuni giorni fa avrebbe ricevuto minacce relativamente al suo consenso per il varo della legge sul Jobs Act.

Non si conoscono le circostanze in cui la Bellanova ha ricevuto le minacce.

“Quando un cittadino si lamenta delle lungaggini burocratiche anche solo per entrare in lista per un asilo, o un imprenditore per avere una autorizzazione e inveisce contro chi governa, non penso più all’antipolitica. Non è più accettabile che la vita dei cittadini, o delle imprese, la vita normale di un Paese, sia rallentata o addirittura bloccata dalla montagna di burocrazia che siamo stati capaci di produrre. Max Weber la chiamava ‘la gabbia d’acciaio’, un insieme di regole talmente rigide da essere fini a se stesse e per di più cieche: non possiamo perdere altro tempo per liberarci da questa gabbia. Su questo punto il Jobs Act rappresenta un tassello importante", aveva dichiarato, tempo fa, la Bellanova.

