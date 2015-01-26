Genitori vogliono chiamare figlie Nutella e Fragola: giudici si oppongono

Cosa ne pensate dei nomi Nutella e Fragola? Bene, due coppie di genitori francesi avevano deciso di chiamare i loro figli in tal modo ma il giudice non glielo ha permesso.

Lo scorso 24 settembre, a Valenciennes, in Francia, due genitori volevano chiamare Nutella la figlioletta ma l’ufficiale di stato civile si è opposto, affermando che "il nome non era conforme all’interesse del bambino". La coppia, però, ha portato il caso in tribunale: il procuratore di Valenciennes ha ordinato la cancellazione del nome Nutella dai registri dello Stato civile decidendo di ribattezzare la bimba Ella. Il magistrato ha spiegato che Nutella "corrisponde al nome commerciale di una crema spalmabile ed è contrario all’interesse del bambino che potrebbe in seguito subire beffe e riflessioni dispregiative".

A ottobre 2014 si è verificato, sempre in Francia, un caso simile. I genitori, però, volevano registrare la figlia con il nome di Fraise (Fragola). Il giudice si è opposto ancora, sottolineando che "il nome sarebbe necessariamente all’origine di beffe e avrebbe ripercussioni negative per la bambina".