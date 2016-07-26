Loading...

Nina Moric infuriata con Fabrizio Corona per pubblicazione foto Carlos su Instagram

26/07/2016

Fabrizio Corona ha pubblicato su  Instagram una foto che ritrae su figlio Carlos, facendo infuriare l'ex moglie Nina Moric. Il figlio della soubrette croata e l'ex paparazzo ha 14 anni ed attualmente è in vacanza in Croazia.

Lo sfogo di Nina Moric sui social

Nina Moric e Fabrizio Corona hanno spesso litigato, mediante i social, ultimamente. Carlos, il figlio nato dalla loro relazione, è stato sempre il 'casus belli'. Stavolta la showgirl si arrabbiata veramente. L'ex marito ha messo su Instagram una foto che gli aveva inviato proprio il figlio. Come ogni mamma, Nina vuole difendere la privacy del figlio e per questo attacca l'ex paparazzo. Corona, da quando è uscito dal carcere, è tornato a far parlare di sé. Partecipa a party, pubblica libri, è ospite di programmi tv etc. Ha fatto bene, secondo voi, a pubblicare la foto del figlio? Carlos, nello scatto, appare sorridente su un lettino. Quando ha visto tale foto su Instagram, Nina Moric non si è adirata molto; sfogandosi poi sui social:
"Ma è possibile che non esista una legge che vieti a uno dei genitori (quando l'altro non è d'accordo) di pubblicare foto del figlio minore?...".

Carlos "dato in pasto ai social"

Nel lungo post al vetriolo contro Fabrizio Corona, Nina Moric sottolinea che il figlio è stato "dato in pasto ai social". L'artefice di tutto ciò è stato il padre. Molti utenti hanno chiesto alla soubrette se è possibile far tornare a ragionare Corona. Lei è scettica. La risposta, invece, a quelli che le hanno chiesto il motivo per cui sposò uno come Fabrizio Corona è stata:
"Ero una giovane rincoglionita". Fabrizio Corona non ha ancora commentato i recenti attacchi della madre di suo figlio. Forse non ha tempo. Da quando è uscito dal carcere, l'ex paparazzo è quasi sempre in palestra, in tv e nei party esclusivi.
