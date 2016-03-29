Home Attualità Non è stato mio figlio Anticipazioni Quarto Episodio, dal Quinto in Onda la Domenica

Non è stato mio figlio Anticipazioni Quarto Episodio, dal Quinto in Onda la Domenica

di Redazione 29/03/2016

Al di sotto delle attese purtroppo, lo share per Non è stato mio figlio, la Fiction Mediaset che prometteva fuoco e fiamme per l'attenzione verso la neo-coppia nella realtà, formata dalla Del Vesco e Garko e per l'intrigo surreale, di ispirazione spagnola. Il pubblico non ha particolarmente apprezzato le vicende complesse della famiglia Geraldi, alle prese con un misterioso villain, pronto a farla pagare alla famiglia con ogni mezzo a sua disposizione. La Fiction, dalla quinta puntata, sarà slittata alla domenica, per far posto alla Champions, ma i cambiamenti potrebbero non cessare con la nuova collocazione domenicale. Intanto, nel quarto episodio di stasera della chiacchierata fiction con Gabriel Garko ritroveremo Andrea, capro espiatorio di Carlos, ancora dietro le sbarre, ma non per molto. In carcere, infatti, Andrea conoscerà Amedeo Strada, il boss che, a detta di Pietro, potrebbe essere implicato nell'omicidio di Barbara. Pietro, per venirne a capo, ha preparato un piano per far evadere il Boss che, alla fine, si rivela salvatore per Garko il quale riesce a riguadagnarsi la libertà. Lily, l'amica di Barbara, nel frattempo, è stata rapita e condotta nel bosco laddove si trova anche il figlio di Barbara. Riuscirà a liberarlo? Dal 3 aprile la Fiction Mediaset andrà in onda la domenica. Ma, questa sera, l'appuntamento è, ancora una volta, per le 21.15, con le disperate ed intricate vicende della famiglia Geraldi. A voi hanno appassionato le vicende di Non è stato mio figlio? Potete commentare la puntata di stasera, firmando i vostri post con l'hashtag #nonestatomiofiglio, per apprezzare o criticare i nuovi risvolti nella battaglia per l'innocenza di Andrea Geraldi

