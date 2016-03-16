Non è stato mio figlio Riassunto Prima Puntata ed Orari Programmazione Secondo Episodio!

è la nuovache mostra drammi familiari, scandali e l'ipotesi di qualcosa di molto atipico per una fiction in prima serata: un probabile incesto. Al centro dello scandalo, alias Andrea, reo di aver avuto una. Ma partiamo dall'incipit... Tutto ha inizio durante il compleanno di Anna (), trascorso con la famiglia ed i figli Magda, Andrea e Roberto Geraldi. Durante la festa, Andrea riceve una strana telefonata da Gina che gli preannuncia che verrà incastrato e che al centro dello scandalo vi e' anche la nipote Barbara. La stessa Barbara discute furiosamente con la madre alla festa e lascia un messaggio in segreteria alla nonna, chiedendole di perdonarla per ciò che farà e dicendole addio. Fatto ciò, ella sussurra fra se' e se': "Perche' lo zio mi ha tradito?". La nonna non fa in tempo ad ascoltare il messaggio che si sente uno sparo. Barbara si è tolta la vita con un fucile. La storia riparte poi da cinque ore prima l'evento luttuoso. Barbara, sotto effetto di droghe è protagonista di un Dvd in cui viene offerta allo zio Andrea. Un certo Carlos intima alla ragazza di proiettare il video durante la festa della nonna. Gina, tuttavia, ruba il video e scappa, rifugiandosi in un hotel. La storia torna al presente. Andrea, deciso a scoprire cosa sia accaduto, prende il telefono di Barbara e lo fa analizzare da un hacker. Tuttavia, esso e' stato ripulito e non fornisce alcuna indicazione. La nonna Anna riceve una foto di Barbara con il pancione. Iniziano i sospetti della famiglia circa una possibile gravidanza della giovane. In effetti, la ragazza aveva tentato di raccontare un fatto grave alla nonna, senza mai riuscirci. Quest'ultima, presa dalla disperazione, decide di acconsentire all'autopsia per scoprire se la nipote fosse stata incinta e di chi, ma la notizia peggiore la dà sicuramente Saverio, l'ex di Barbara. Dopo uno storia bellissima, Barbara cambia; diventa nervosa, preoccupata e si allontana da lui. Fugge a Londra, lo lascia e, quando torna, ella scende dalla macchina di Andrea. Esatto, proprio dello zio. I due sembrano avere un rapporto tutt'altro che familiare. La sconvolgente rivelazione chiude la prima puntata di. Lo zio di Barbara aveva una relazione sessuale con la giovane? L'ha messa incinta? O è tutto un gioco ordito per incastrarlo? Non sempre tutto è come sembra ed attendiamo impazienti il secondo episodio della Fiction,L'attesa sta per terminare.