Nuvola di Fuksas: inaugurazione il 29 ottobre

20.000 tonnellate di acciaio per creare Nuvola di Fuksas

Centro Congressi potrà ospitare 8.000 persone

"Un complesso che connoterà il quadrante Eur non solo come Business District ma anche come attrattore del turismo congressuale, consentendo a Roma di posizionarsi al pari delle grandi Capitali del mondo".

"Un congressista spende circa 1.400 euro a congresso e noi, a regime, possiamo puntare ad ospitare tra i 200.000 e i 300.000 congressisti l'anno"

. La straordinaria struttura è stata progettata dal talentuoso Massimo Fuksas.A realizzare la Nuvola di Fuksas è stata Condotte per conto di Eur Spa. I dirigenti di Eur Spa hanno rivelato che il nome del Centro Congressi verrà scelto mediante un concorso di idee. Il nome della Nuvola di Fuksas si saprà solo il 29 ottobre.. Si tratta di un'opera straordinaria che ambisce a diventare una delle migliori realtà congressuali al mondo. Sono stati spesi 300 milioni di euro per la Nuvola di Fuksas e usate 20.000 tonnellate di acciaio. Duccio Astaldi, presidente del Consiglio di Gestione di Condotte, ha rivelato che è stato usato molto ferro.Il nuovo Centro Congressi nel quartiere Eur ospiterà ben 8.000 persone. Tanti spazi, tanta eleganza e tanta tecnologia nella Nuvola di Kuksas. L'opera, dunque, presto avrà anche un nome.. Certamente, la Nuvola diventerà un punto di riferimento per tutti i businessmen che arriveranno a Roma. Entusiasta dell'opera capitolina, anche per l'ultimazione nei tempi previsti, il presidente dell'Eur Spa Roberto Diacetti:Enrico Pazzali, CEO di Eur Spa, si è invece soffermato sull'impatto della Nuvola di Fuksas sulle casse romane: