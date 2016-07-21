Michelle Obama canta Beyoncé nel Carpool Karaoke di James Corden
di Redazione
21/07/2016
Video Michelle Obama ottiene boom views su YouTubeLa first lady americana è apparsa serena e divertita durante il Car Pooling di James Corden. Il conduttore del programma sulla Cbs è apparso stupito e divertito. Michelle Obama ha anche accennato un balletto niente male. I fan del Car Pooling hanno apprezzato la performance della moglie del presidente Usa. Il video ha già incassato oltre 3 milioni di views su YouTube. Eccolo: https://www.youtube.com/watch?v=8L-2fTLEiDA James Corden non ha potuto credere ai suoi occhi quando ha visto Michelle Obama. La simpatica moglie di Barack è stata sicuramente l'ospite più importante del Car Pool. La first lady ha anche confessato che erano oltre 7 anni che non viaggiava seduta su un sedile anteriore.
Moglie di Obama ha lasciato il segnoComunque andranno le elezioni presidenziali negli Usa, è certo che in questi anni Michelle ha lasciato il segno. Nonostante il potere e la ricchezza, ha sempre mostrato grande umiltà e umanità. La moglie di Barack Obama, insomma, ha lasciato il segno. E' una persona semplice che non snobba programmi tv anche se vive nella Casa Bianca. Michelle è stata sempre oggetto di imitazioni, anche dagli avversari del marito. Recentemente, anche la moglie di Donald Trump ha copiato parzialmente il discorso dell'attuale first lady Usa. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca si è arrabbiato non poco con il suo staff. Melania Trump avrebbe pronunciato molte frasi dette dalla moglie di Obama. Ad accorgersi delle analogie è stato Jarrett Hill, un giornalista afroamericano. L'uomo si trovava a casa, davanti al suo pc, ed è rimasto attonito quando ha letto la frase "la forza dei sogni". La locuzione era già stata proferita da Michelle Obama in uno dei suoi discorsi. Sembrerà strano ma Melania Trump aveva detto di aver scritto lei stessa il testo del discorso. Mah...
