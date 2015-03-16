Loading...

Omicidio Yara, Bossetti chiederà rito abbreviato condizionato

di Redazione

16/03/2015

E' probabile che Massimo Bossetti, accusato dell'uccisione di Yara Gambirasio, richieda il rito abbreviato condizionato. La notizia è stata diffusa dal legale del muratore, Claudio Salvagni, che ha aggiunto: "Escludo una richiesta di giudizio abbreviato secco. L'abbreviato condizionato è una possibilità da considerare".

Ricordiamo che la scelta del rito abbreviato fa ridurre, in caso di condanna, di un terzo la pena. Bossetti ha spedito al quotidiano Il Giorno una lettera contenente queste parole: "Il carcere, che tu sia innocente o colpevole, è sempre e comunque un inferno".

