Bologna, asportato tumore di 13 kg al Sant'Orsola: paziente sta bene

Straordinario intervento chirurgico al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. E' stato asportato un tumore di 13 kg a un paziente 47enne che lamentava dolori lancinanti all'addome.

L'intervento è durato 7 ore ed è riuscito perfettamente. Merito del team di chirurghi coordinato dalla dottoressa Valeria Tonini. Erano diversi mesi che l'uomo avvertiva dolori all'addome ma non si era mai fatto visitare per paura.

"Tutti gli organi, colon, rene, aorta, vasi iliaci, erano compressi e dislocati. Un completo stravolgimento anatomico. Il paziente non riusciva più a mangiare perché in quell'addome non ci stava nemmeno uno spillo. La parete addominale era ai limiti della rottura. Se consideriamo che in una gravidanza a termine il bambino pesa sui 3 - 3,5 chili, capiamo come poteva sentirsi prima dell'intervento con una massa quattro volte più grande", ha dichiarato Tonini.

L'intervento chirurgico è durato molte ore perché difficoltoso. I medici hanno dovuto asportare la massa tumorale facendo attenzione a non ledere gli organi.