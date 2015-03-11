Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ora legale deleteria per la salute: rischio infarto aumenta

Redazione Avatar

di Redazione

11/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'ora legale fa male alla salute e andrebbe eliminata. Lo pensano in molti, anche un gruppo di studiosi americani che, al termine di un interessante ricerca, ha concluso che il cambio di orario incrementa il rischio di ictus e infarti.

Alla luce di tale studio, negli Usa sono state promosse varie campagne che mirano all'annullamento del doppio cambio d'orario annuale. Gli scienziati americani hanno notato come nel lunedì seguente allo spostamento delle lancette (un'ora avanti) si registrano molti casi di arresto cardiaco. L'incremento di infarti è del 24/25%.

C'è di più. Quando, ad ottobre, torna l'ora solare cala il numero di infarti. Non è un caso. L'ora legale porta stress e agitazione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Wind e 3: fusione in vista, Hutchinson Wampoa vuole 51%

Articolo Successivo

Torino, prometteva posti a tempo indeterminato in Regione: arrestato Nicola Impeduglia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022