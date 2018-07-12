Home Home Oronzo e Valentina sono tornati insieme dopo Temptation Island 2018?

Oronzo e Valentina sono tornati insieme dopo Temptation Island 2018?

di Redazione 12/07/2018

Il mondo del gossip non può fare a meno di raccontare le fantastiche avventure di Oronzo e Valentina sono tornati insieme? A quanto pare la coppia avrebbe deciso di far pace dopo Temptation Island 2018, ecco tutti gli indizi sul web. Temptation Island contratto In questi giorni si è molto discusso sul Temptation Island contratto firmato dalle coppie. Il conduttore del reality che mette a dura prova i sentimenti, Filippo Bisciglia, ha chiarito che come le coppie nel momento in cui firmano il fantomatico contratto hanno delle regole da seguire. In cima alla lista troviamo il "follow for follow" delle coppie. I profili social, sostanzialmente, devono restare come prima del loro ingresso a Temptation Island 2018, al fine di non rivelare importanti anticipazioni sulle puntate. A quanto pare Ida e Riccardo non sarebbero avrebbero violato il Temptation Island contratti, smettendo di seguirsi su Instagram. In questo frangente la domanda che resta a galla è la seguente: Oronzo e Valentina sono tornati insieme? Oronzo e Valentina confronto Nel corso della prima puntata Oronzo ha immediatamente chiesto il confronto con Valentina, sicuro di uscire dallo show insieme alla fidanzata. "Tanto Valentina mi perdona sempre", sono state queste le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione del reality. A quanto pare però così non è stato! Valentina ha deciso di lasciare il programma da sola, innamorata ma stanca degli atteggiamenti di Oronzo che si è giustificato dicendo di avere "la malattia per le donne". Il vero problema del ragazzo sarebbe stato quello di dare costantemente per scontata Valentina. Cosa succederà durante il momento più atteso dai fan di Temptation Islan 2018: Oronzo e Valentina confronto? Valentina perdona Oronzo, la foto sui social Come potrete immaginare, in queste ore i fan i Temptation Island 2018 sono in attesa di capire se Valentina perdona Oronzo, accettando il confronto con il fidanzato che sarebbe intenzionato a tutto per tutto al fine di riconquistarla. Ad ogni modo l'ex gieffino e opinionista di Barbara D'Urso, Biagio D'Anelli Instagram ha postato una foto che sta facendo il giro dei social alimentando i rumors secondo i quali Oronzo e Valentina sono tornati insieme. Il commento di Biagio D'Anelli è stato: "A questo punto posso solo dire .... Se un errore non è un trampolino di lancio, è un errore".

