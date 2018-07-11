Home Home Temptation Island 2018, il reality diventa un esperimento di sociologia?

Temptation Island 2018, il reality diventa un esperimento di sociologia?

di Redazione 11/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In questi giorni si è parecchio discusso circa i fatti accaduti a Temptation Island 2018, soprattutto dopo aver visto la reazione di Valentina nei confronti di Oronzo. Il reality diventa un esperimento di sociologia? Temptation Island Valentina e Oronzo falò Nel corso di queste ultime settimane, se ben ricordate, Maria De Filippi aveva rilasciato un'importante anticipazione riguardante Temptation Island 2018. Come preventivato, i riflettori si sono puntati su Valentina e Oronzo falò. Il ragazzo, preso dal panico, ha deciso di chiedere il falò di confronto con la fidanzata che forse aveva dato eccessivamente per scontata. Ad ogni modo Valentina, innamorata ma comunque stanca di certi atteggiamenti, ha deciso di uscire da sola dal programma. Martina e Gianpaolo, a differenza d'età La prima puntata di Temptation Island 2018 è stata all'altezza delle aspettative, con annessi colpi di scena. In attesa di scoprire se Valentina accetterà o meno il nuovo confronto con Oronzo, si cerca di capire cosa sta succedendo tra Martina e Gianpaolo. Tra i due ragazzi c'è un evidente differenza di età, 30 anni e 24 lui, e hanno intrapreso una relazione d'amore ormai da 5 lunghi anni. Martina ha deciso anche di lasciare i suoi affetti e la città natale per stare più vicino a Gianpaolo, con la voglia di sposarsi quanto prima e metter su famiglia. Gianpaolo però continua a non voler lasciare la casa dei genitori, reclamando in un certo qual modo la sua "giovinezza". Ida e Riccardo, quando lei ha figli Temptation Island 2018 sta riuscendo a fornire diversi spunti di riflessione per i suoi partecipanti. Particolarmente concentrata sul suo percorso di vita è Ida Platano che da circa 7 mesi ha intrapreso una relazione con Riccardo Guarrini che, a quanto pare, sente molto il peso della famiglia di lei... Come potete benissimo immaginare è il classico caso da studio: quando lei ha figli. A mettere in crisi Ida e Riccardo sembra essere il tentatore Davide che, padre di una bambina, sembra capire perfettamente le esigenze della dama del trono over di Maria De Filippi. Temptation Island come esperimento sociologico? In queste ultime ore sono diversi i fan e i critici televisivi che hanno definito Temptation Island un vero e proprio esperimento sociologico, utile per studiare le varie dinamiche di coppia con annesse reazioni. A confermare il tutto è stato lo stesso conduttore, Filippo Bisciglia, che come riportato da Corriere della Sera, ha dichiarato: "Temptation nasce come esperimento sociologico, proprio come il Grande fratello, per studiare i comportamenti delle persone. Rispecchia la vita reale di tutti i giorni, purtroppo non visibile agli occhi del partner. Siamo tutti bravi a fare la passeggiatina al centro commerciale mano nella mano, ma non l’avete mai visto il comportamento del partner quando non è con voi. Se il suo comportamento è trash, allora, ok, è trash anche Temptation".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp