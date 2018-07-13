Home Gossip Mario Serpa contro Claudio Sona: "Vedi che bomba che lancio"

di Redazione 13/07/2018

Mario Serpa contro Claudio Sona... Di nuovo. La prima coppia nata sul trono gay di Uomini e Donne si è ormai separata da tempo, ma a quanto pare le frecciatine non cessano sui social. Mario Serpa su Instagram ha rilasciato delle dichiarazioni davvero particolari: "Vedi che bomba che lancio". Claudio Sona single lascia Mario Serpa Claudio Sona e Mario Serpa alla fine hanno deciso di lasciarsi definitivamente! Quali siano i reali motivi della rottura tra i due ragazzi al momento non è ancora chiaro, ma non riguarderebbero più i rumors dell'anno scorso sull'ex fidanzato di Claudio Sona, il modello Juan Fran Sierra. Alla base potrebbe esserci un'incompatibilità sentimentale, o semplicemente una visione di vita completamente differente l'uno dall'altro. Claudio Sona single sembra essere dirottato completamente verso nuovi obiettivi, che lo vedrebbero protagonista anche in tv. Grande Fratello Vip Claudio Sona nel cast? Da qualche settimana si vocifera anche sulla possibilità secondo cui Claudio Sona nel Cast del Grande Fratello Vip, che dovrebbe subito dopo l'estate. Fin dal primo Grande Fratello Vip si è sempre avanzata l'idea secondo cui Claudio Sona potesse essere uno dei concorrenti papabili, ma il tutto si è sempre concluso in un nulla di fatto... Anche se adesso le anticipazioni sarebbero molto più propositive nei confronti dell'ex tronista, soprattutto dopo la sfuriata fatta da Mario Serpa su Instagram. "Che ci mettesse la faccia" Qual è il motivo che ha spinto Claudio Sona a lasciare Mario Serpa? Il mistero si infittisce sempre di più! Il magazine Isa & Chia ha riportato uno sfogo di Mario Serpa contro Claudio Sona che anima il mondo del gossip: "True friends forever, de ‘sta ceppa! Perché poi alla fine de amicizie c’avete ben poco, perché se uno fa una ca****a, se sei amico puoi tranquillamente dirglielo che ha sbagliato. Comunque i true friends forever dov'erano quando un anno e mezzo fa è uscito fuori quello che è uscito fuori dal coniglietto? [...] Al carissimo Sola gli vorrei dire soltanto una cosa: che ogni tanto mettesse la faccia lui, piuttosto di mandare i suoi scagnozzi, i suoi true friends forever a difenderlo. Perché se rompete ancora i c******i, vedi che bomba che ve lancio! Altro che coppie, qua coppie aperte siete, no coppie!".

