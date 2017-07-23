Home Attualità Oroscopo del giorno di domani Lunedì 24 luglio 2017, Cancro diplomatico e limiti per Toro

di Redazione 23/07/2017

Le previsioni per oroscopo domani 24 luglio 2017 richiede al segno del Cancro di assumere un atteggiamento più disponibile e diplomatico nei confronti di colleghi e collaboratori testardi. Le previsioni dell’oroscopo del giorno prospettano l’inizio di una fase importante per il Toro che avrà modo di rivedere e superare i propri limiti. Lunedi 24 Luglio 2017: Ariete, Toro e Gemelli ARIETE la Luna nel segno vi pone in una ottima posizione per ricominciare a brillare. Siate pronte ad avanzare nuove proposte e iniziative interessanti che possano favorire la vostra carriera. Passione in serata. TORO entrate in un periodo interessante per mettervi alla prova e superare i limiti che voi stesse vi siete poste in passato. Questa è una buona giornata anche per rimediare ad alcuni errori commessi in amore. GEMELLI giornata interessante per esprimere i vostri desideri e i vostri sentimenti. Cercate allora di essere più spontanee. Buone occasioni anche sul fronte professionale ma cercate di non essere incaute con le spese. Previsioni segni Cancro, Leone e Vergine 24 luglio CANCRO avrete a che fare con colleghi testardi quanto voi. Cercate allora di essere più diplomatiche e non abbiate paura di esporre tutte le vostre idee. In amore si prefigura una settimana importante per rafforzare un legame. LEONE sarete ricercate da colleghi e amici in difficoltà. Siete molto risolutive ed è per questo che tutti verranno a chiedervi consiglio e conforto. Evitate solo di essere troppo schiette e dirette per non turbare eccessivamente il vostro interlocutore. VERGINE siete molto intelligenti e dinamiche, motivo per cui non sapete proprio come perdere tempo. Tuttavia, questo è un buon momento per riposare e cominciare a pianificare nuove attività di coppia con il partner. Oroscopo di domani 24 luglio 2017 Bilancia, Scorpione e Sagittario BILANCIA siete alla ricerca di un maggiore spazio di manovra, specialmente sul lavoro. Non vi sentite apprezzate a pieno, motivo per cui dovrete sfoderare tutta la vostra grinta per mostrare attivamente quanto valete. SCOPRIONE qualsiasi obiettivo vi porrete ora riuscirete a raggiungerlo con grande efficienza. Siete tornate in carreggiata con maggiore forza, motivo per cui dovrete sfruttare al massimo questo momento per raccogliere grandi vittorie. Scintille in amore. SAGITTARIO siete un po’ pensierose, e questo perché ci sono alcune questioni del vostro passato che non riuscite a mettere da parte. Buone occasioni per cercare riposte e conferme professionali. Oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci CAPRICORNO la Luna dissonante vi rende un po’ distratte, e questo potrebbe rallentarvi più del dovuto. In amore siate più caute ed evitate discussioni inutili che potrebbero compromettere la stabilità di coppia. ACQUARIO settimana importante per risollevare alcune connessioni e affari importanti per la vostra carriera professionale. In amore ora vi sentite più romantiche e apprensive nei confronti del partner. PESCI buone possibilità di recupero psicofisico si prospettano per tutta la settimana sarete più tranquille e rilassate una volta ottenute tutte quelle risposte che da molto tempo stavate aspettando.

